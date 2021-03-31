Власти придумали. как сгладить проблему роста цен на горючее

"Бензиновый вопрос" остаётся под прицелом властей: регулирование цен на топливо подтвердили в Минэнерго. По информации, которую получили от министерства представители ТАСС, в скором времени планируются "дополнительные меры".

Согласно данным Минэнерго, в правительстве готовы к субсидированию поставок топлива на Дальний Восток, а также к изменению топливного демпфера. Основная цель, сообщили чиновники, состоит в обеспечении "справедливой доходности оптового и розничного сегментов".

"Прорабатывается вопрос корректировки параметров "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть, что поможет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на бензин и дизельное топливо в России", — уточнили для ТАСС в министерстве.

Также ожидается выделение субсидий компаниям, которые возят топливо по железной дороге в ДФО. "Бонус" составит 4 000 рублей за каждую тонну топлива.

Напомним, что ранее о причинах роста цен на топливо пришлось отчитываться замминистра энергетики Павлу Сорокину. Чиновник нашёл целых три причины.