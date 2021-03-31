Московское отделение КПРФ и депутата Рашкина проверят на коррупцию

Экс-депутат Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Локтев требует проверить московское отделение "красной" партии на предмет коррумпированности.

Он утверждает, что вместе с коллегой Еленой Шуваловой потребовали предоставить Положение о фракции КПРФ в Мосгордуме, которое якобы от них долго скрывали. Увидев его, Локтев был шокирован "рядом противозаконных пунктов", в частности, требованием от не получающих зарплату депутатов "укреплять материальную базу Московского отделения КПРФ".

Тогда он подал заявление в прокуратуру на проверку на коррупцию, в частности, депутата Валерия Рашкина, передает RT.

"Кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были "отдать" в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ", — говорит Локтев.

Ранее его и Шувалову исключили из фракции, якобы за дискредитирующие последнюю рассуждения в том числе в интернете.