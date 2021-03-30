"Это не конец": Захарова о России и информационном противостоянии

Не секрет, что отношения России и некоторых стран мира обостряются сегодня практически каждый месяц. Одна из причин обострения — желание провести антироссийскую политику, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на данный момент идёт информационное противостояние, то есть ведутся попытки выставить Россию и её достижения исключительно в негативном ключе. Такой вариант действий выбран не просто так: важно создать "базу" для того, чтобы обвинять Россию во всех грехах.

"Вот она формируется. Принять, что Россия не начинала мировые войны, что она не была агрессором, что она не занималась геноцидом, — это значит вынуть из-под западной идеологемы главный кирпич, а именно то, что Россия исторически не занималась подобными вещами. Соответственно, им в будущем незачем было бы к этому прибегать", — объяснила Захарова, выступая в СФ.

Представитель МИД привела пример: сейчас активно пытаются исказить итоги Второй мировой войны, а также внести неразбериху в вехи отношений России и её соседей.

"К сожалению, хочу быть реалистичной, это не конец. Это мы только в разгаре. Нас ждут по-настоящему страшные в этом смысле времена. И суть, и причина этого одна — смена поколений. Они ждали, и единственное, что их останавливает, — наличие свидетелей, которые могли бы встать и сказать, что это неправда", — сообщила Захарова.