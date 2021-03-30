Новая идея из Общественной палаты: Султан Хамзаев уверен, что представителей правоохранительных органов стоит премировать за обеспечение санитарной безопасности в условиях пандемии.
Свои мысли Хамзаев изложил в письме, отправленном премьер-министру Михаилу Мишустину. Комментарий касательно задумки Хамзаева позднее предоставил для RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Копия письма оказалась также у RT: в нём сказано, что за последний год в регионах ввели солидное количество мер, которые нужно выполнять для санитарной безопасности. И следить за их выполнением вынуждены были в том числе представители правоохранительных органов — а значит, они заслужили премию.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов", — указано в письме.
По мнению Нилова, идея не лишена здравого "зерна", однако можно рассмотреть её более "узко".
"Выделить отдельных сотрудников, кто отличился в это непростое время, для поощрений… Здесь же не только органы внутренних дел участвовали, но и сотрудники Роспотребнадзора, и другие органы региональной власти.
Поэтому я бы данный вопрос делегировал бы для решения соответствующим должностным лицам, которые в состоянии оценить и принять решение о поощрении тех, кто этого заслуживает", — резюмировал Нилов.
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