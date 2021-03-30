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Глава Башкирии - чиновникам: либо наденьте 5 масок, либо вакцинируйтесь

Политика

Сложная ситуация сохраняется в руководящих структурах Башкирии. Вызвана она коронавирусом и тем, что некоторые чиновники не сделали прививку от него.

Глава Башкирии - чиновникам: либо наденьте 5 масок, либо вакцинируйтесь

Уточнить положение дел решил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства. Он рассказал собравшимся, что им стоит "поберечь себя", а также вспомнил о внешнем виде уже переболевших коронавирусом, заявив, что они "бледные, как смерть".

Ранее, напомним, скончался Ришат Дихин, занимавший пост главы Аскинского района. Ему было 33 года, причиной смерти стали осложнения после пневмонии и коронавируса. До этого также от проблем с осложнениями скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин.

"У нас уже второй глава ушёл. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали.

Вы посмотрите, вы же несёте ответственность. Либо тогда наденьте пять масок и там старайтесь, вы мне нужны здоровые. Либо, если здоровье позволяет, проконсультируйтесь с врачами и вакцинируйтесь.

Я видел многих из вас, которые приходили ко мне после заболевания, бледные как смерть ходите. Поэтому вас прошу, поберегите себя, родных и близких.

Я так немного с нажимом говорю, потому что мне с чиновниками работать нужно", — сказал Хабиров.

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Автор: Константин Шапров
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