Новые подробности о состоянии российско-молдавских отношений стали известны благодаря пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он отметил, что в парламенте страны на данный момент расположены скорее к развитию диалога, чем к отказу от него.
Песков рассказал об отношениях Москвы и Кишинёва, беседуя с изданием "Аргументы и факты". По словам пресс-секретаря, президент Молдавии Майя Санду работает сразу по двум "векторам": не отказываясь от желания евроинтеграции, она готова общаться с Россией.
"Новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но всё равно контакты идут.
У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте.
И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", — сообщил Песков.
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