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"Всё равно контакты идут": Песков оценил отношения России и Молдавии

Политика

Новые подробности о состоянии российско-молдавских отношений стали известны благодаря пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он отметил, что в парламенте страны на данный момент расположены скорее к развитию диалога, чем к отказу от него.

"Всё равно контакты идут": Песков оценил отношения России и Молдавии

Песков рассказал об отношениях Москвы и Кишинёва, беседуя с изданием "Аргументы и факты". По словам пресс-секретаря, президент Молдавии Майя Санду работает сразу по двум "векторам": не отказываясь от желания евроинтеграции, она готова общаться с Россией.

"Новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но всё равно контакты идут.

У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте.

И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией", — сообщил Песков.

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Автор: Константин Шапров
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