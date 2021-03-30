Песков: по Минским соглашениям не удалось продвинуться ни на йоту

Несмотря на наличие как "нормандского формата" и достаточно большой объём проделанной работы, пока Минские соглашения выполняются, что называется, с трудом.

Ситуацию с Донбассом (где, напомним, ранее вновь фиксировались обострения) оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в процессе работы президентом Украины Владимира Зеленского продвинуться по Минским соглашениям не вышло. Более того, в последнее время очевидно, что на линии соприкосновения происходит не улучшение, а ухудшение обстановки.

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договорённостей, которые были достигнуты в Париже. За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мёртвыми Минские договорённости. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", — рассказал Песков для издания "Аргументы и факты".