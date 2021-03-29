Член международного комитета российского Совета Федерации Сергей Цеков дал комментарий санкциям, введенным против России Канадой.
"Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма — и все, санкционный список готов. Это современная "кропотливая "работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США", — так Цеков прокомментировал подход к выбору тех, на кого санкции были наложены.
Он назвал западную санкционную политику "своего рода государственной болезнью" и отметил, что на больных "грешно обижаться".
Ограничения против двух российских граждан и четырех компаний были наложены Канадой "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма.
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