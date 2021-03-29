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Путин заявил о важности честных выборов для суверенитета России

Политика » Власть » Кремль

Профессионализм позволит членам ЦИК РФ провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне, для развития России принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, считает президент страны Владимир Путин.

"Уверен, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", — говорится в приветствии президента в адрес членов нового состава ЦИК и гостей его первого организационного заседания.

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Автор: Алексей Корнеев
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