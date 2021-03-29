Решение Пашиняна уйти в отставку прокомментировали в Кремле

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о намерении подать в отставку, не требует незамедлительного с ним разговора президента РФ Владимира Путина, контакты и так происходят постоянно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора… Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча или телефонный разговор с Пашиняном.