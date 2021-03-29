Совет Федерации могут ликвидировать

Уже не первый год лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает с инициативой о необходимости ликвидации Совета Федерации.
Данный шаг станет возможностью для дальнейшей централизации страны.
"Совет Федерации вообще не нужен. Россия - унитарное государство, если будем развивать федерацию, - нам конец, русские везде будут в меньшинстве. Нам нужно централизованное государство, называться должно просто "Россия", - заявил В. Жириновский на круглом столе в Государственной Думе.
По мнению главы либерал-демократов, Россия должны быть унитарным государством. Совет Федерации, в свою очередь, выступает государственным институтом, подчеркивающим ее федеративный характер.
Ранее, предлагая ликвидировать СФ, В. Жириновский аргументировал это необходимостью сокращения ненужных чиновников и депутатов.
"Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме", - утверждал спикер.
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