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Совет Федерации могут ликвидировать

Политика » Власть » Парламент

Уже не первый год лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает с инициативой о необходимости ликвидации Совета Федерации.

Совет Федерации могут ликвидировать

Данный шаг станет возможностью для дальнейшей централизации страны.

"Совет Федерации вообще не нужен. Россия - унитарное государство, если будем развивать федерацию, - нам конец, русские везде будут в меньшинстве. Нам нужно централизованное государство, называться должно просто "Россия", - заявил В. Жириновский на круглом столе в Государственной Думе.

По мнению главы либерал-демократов, Россия должны быть унитарным государством. Совет Федерации, в свою очередь, выступает государственным институтом, подчеркивающим ее федеративный характер.

Ранее, предлагая ликвидировать СФ, В. Жириновский аргументировал это необходимостью сокращения ненужных чиновников и депутатов.

"Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме", - утверждал спикер.

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Автор: Антон Бредихин
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