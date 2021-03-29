Стратегия национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях

Президент России Владимир Путин 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям обсудит реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцатого марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдет десятое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь, в частности, пойдёт о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ.