Маски останутся "на все времена", заявил Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придётся носить не только во время пандемии, но и после.

"Могли бы все 100% сидеть в масках и запомнить, что маски — это не на период пандемии, на все времена теперь уже", — заявил Жириновский в понедельник, 29 марта, выступая на первом заседании Центризбиркома в новом составе. "Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим — все-таки 30%. Но они отвечают за страну", — добавил лидер ЛДПР.

Он также отметил, что "та страна станет быстрее здоровой, которая будет соблюдать масочный режим".

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на замечание Жириновского сообщила о наличии прививок у членов ЦИК.

"Масочный режим мы все соблюдаем, просто кто сидит, мы делали прививку, можем позволить в общении с собой всё снимать, кто сидит за столом", — сказала она.