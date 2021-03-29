Несмотря на заявления властей, экономика России (равно как и экономики других стран, пострадавших от коронавируса) не восстановится полностью вообще никогда. "Не лелеять мечты" жителей страны попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик выступил на круглом столе "Демократия у них и у нас", сообщив слушателям: ждать завтрашнего дня с верой в то, что "заживём лучше", не нужно.
"Экономика и России, и всего мира никогда не восстановится. Не надо лелеять какие-то мечты: "всё, завтра заживём лучше". Ведь нанесён страшный удар, такого никогда не было. Всё остановилось, все рухнули.
Даже если два-три дня не работает какое-то предприятие, всё уже — потеряны огромные деньги, банкрот. Целый год не работали!" — объяснил свою точку зрения Жириновский.
Политик уточнил, что особенно пострадал "средний бизнес", потому что крупный "имеет варианты", а для малого бизнеса все проблемы стали временными.
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