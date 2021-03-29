"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату

Данных о том, получила ли Москва официальное приглашение Вашингтона на климатический саммит, не оказалось у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он вынужден был сообщить, что "проконсультируется" в МИД.

Напомним, что на 22 и 23 апреля запланирован специальный саммит, посвящённый вопросам климата. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн.

Организуют саммит Штаты. На него приглашены около 40 мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

"Пока нет, пока мне не известно, оно вообще официально дошло ли до нас. Это мне надо с МИД проконсультироваться. Лучше в МИД спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, дошло ли приглашение Вашингтона.