Данных о том, получила ли Москва официальное приглашение Вашингтона на климатический саммит, не оказалось у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он вынужден был сообщить, что "проконсультируется" в МИД.
Напомним, что на 22 и 23 апреля запланирован специальный саммит, посвящённый вопросам климата. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн.
Организуют саммит Штаты. На него приглашены около 40 мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.
"Пока нет, пока мне не известно, оно вообще официально дошло ли до нас.
Это мне надо с МИД проконсультироваться. Лучше в МИД спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, дошло ли приглашение Вашингтона.
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