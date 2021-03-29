Песков рассказал о параде Победы в Москве

Парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году точно будет, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", — сказал Песков журналистам.

На уточняющие вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно.

Вопрос присутствия зрителей будет определяться во взаимодействии с Роспотребнадзором.

"Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, их количества и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", — сообщил пресс-секретарь президента РФ.