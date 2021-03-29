Парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году точно будет, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и "Бессмертный полк" готовится", — сказал Песков журналистам.
На уточняющие вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно.
Вопрос присутствия зрителей будет определяться во взаимодействии с Роспотребнадзором.
"Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, их количества и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", — сообщил пресс-секретарь президента РФ.
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