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Песков назвал главное научное достижение 2020 года

Политика

Ключевым научным достижением 2020 года можно назвать изобретение вакцины от коронавируса, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал главное научное достижение 2020 года

Песков оценил значимость вакцины, выступая на очередном брифинге. Поскольку состоялся данный брифинг сразу после заседания оргкомитета всероссийской премии "За верность науке", то и вопросы оказались "научного" плана. В числе прочих прозвучала и просьба назвать ключевое научное изыскание 2020 года.

"Наверное, вакцина", — ответил Песков.

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире вакциной против COVID-19. К 13 марта более 7 млн россиян успешно получили прививки, отчитался ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на шоу "Соловьёв. Live".

Вакцины от зарубежных производителей ранее оказались "героями" сразу нескольких скандалов. Так, у AstraZeneca обнаружился неприятный побочный эффект, из-за которого сразу несколько стран временно её запретили.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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