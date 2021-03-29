Песков назвал главное научное достижение 2020 года

Ключевым научным достижением 2020 года можно назвать изобретение вакцины от коронавируса, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков оценил значимость вакцины, выступая на очередном брифинге. Поскольку состоялся данный брифинг сразу после заседания оргкомитета всероссийской премии "За верность науке", то и вопросы оказались "научного" плана. В числе прочих прозвучала и просьба назвать ключевое научное изыскание 2020 года.

"Наверное, вакцина", — ответил Песков.

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире вакциной против COVID-19. К 13 марта более 7 млн россиян успешно получили прививки, отчитался ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на шоу "Соловьёв. Live".

Вакцины от зарубежных производителей ранее оказались "героями" сразу нескольких скандалов. Так, у AstraZeneca обнаружился неприятный побочный эффект, из-за которого сразу несколько стран временно её запретили.