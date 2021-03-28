Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Число пайщиков кооператива "Бест Вей" быстро растет
Киев признал неспособность восстановить Донбасс самостоятельно
Путин дал совет для иммунитета
Все российские вакцины самые лучшие на сегодняшний день, заявил Путин
Белорусский министр культуры оценил недопуск страны на Евровидение
Поклонники Ксении Собчак усомнились в правдивости ее фото
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом задержали в Дагестане

Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

Политика » Власть

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары наносятся по всему, что этому способствует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

Володин рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.

"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности", — написал Володин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Киев признал неспособность восстановить Донбасс самостоятельно
Путин дал совет для иммунитета
Все российские вакцины самые лучшие на сегодняшний день, заявил Путин
Белорусский министр культуры оценил недопуск страны на Евровидение
Поклонники Ксении Собчак усомнились в правдивости ее фото
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом задержали в Дагестане
От осинки не родятся апельсинки: Собчак показала, как воспитывает сына
Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных выборов
Ирина Муравьева потеряла ребенка на "Карнавале"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Друг рассекретил истинную причину смерти Алексея Булдакова

Актёр, известный по роли колоритного генерала из картины "Особенности национальной охоты", немного не дожил до своего 70-летнего юбилея.

Друг рассекретил истинную причину смерти Алексея Булдакова
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Российский шоу-бизнес
Баста объяснил, почему жюри "Голоса" не поворачиваются к талантам
Военные новости
"Страна": Зеленский готовится к партизанской войне
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
На капитал-шоу "Поле чудес" подали в суд
Новости Украины
Японский дипломат сделал заявление по Крыму
Простые действия, которые помогут быстро заснуть: семь способов
Здоровье и профилактика
Простые действия, которые помогут быстро заснуть: семь способов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников