Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге появляются по одной причине — Россия развивается, и удары наносятся по всему, что этому способствует, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин рассказал, что испытал чувство гордости за победы россиян в чемпионате мира по фигурному катанию. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России, хотя спорт должен быть вне политики.

"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности", — написал Володин.