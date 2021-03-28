Президент РФ Владимир Путин сообщил, что, если у него нет возможности принять контрастные ванны, что он делает почти каждый день, он не отказывается от контрастного душа, эта процедура, по его мнению, полезна для иммунитета.
Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет", — заявил президент.
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