Путин соболезнует президенту Египта в связи с железнодорожной аварией

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Об этом пишет РИА "Новости".

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказал Путин.

В результате столкновения двух поездов в пятницу в городе Тахта провинции Сохаг погибли 32 человека, по последним данным, число пострадавших составляет 165. Расследование инцидента ведет генпрокуратура Египта, технический комитет также устанавливает обстоятельства происшествия. В Сохаг по приказу ас-Сиси направилась правительственная делегация во главе с премьер-министром. В составе делегации министры здравоохранения, транспорта, местного развития и другие.