Президент РФ Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником — Днём войск национальной гвардии России, отметив, что Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой, весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов", — сказал Путин.