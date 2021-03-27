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В Кремле назвали срок подачи декларации о доходах Путина

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля, сроки переноситься не будут, заявил РИА "Новости" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", — сказал он.

По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год до 1 августа. Глава государства задекларировал за 2019 год доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее.

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Автор: Алексей Корнеев
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