Жириновский помечтал о разгроме украинской армии и о Новороссии

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России будет выгодно, если начнется наступление Украины на народные республики Донбасса. Точнее, если такую "команду" даст американское правительство.

"Мы разгромим всю эту армию, полностью. И начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. А север — мы посмотрим", — приводят слова Жириновского URA. RU.

Политик отметил, что при этом Россия и Украина, по его мнению, по сути — один народ, поэтому "чудовищно", что украинцев готовят к войне против россиян.

Ранее Жириновский прокомментировал заявления американского лидера Джо Байдена о долгом разговоре с Путиным. По его мнению, риторика Байдена в данной ситуации абсурда, поскольку американцы "залили кровью" половину планеты.