Путин о международных рейтингах ВУЗов: "Это бизнес"

Если рассматривать международные рейтинги различных ВУЗов с точки зрения их "качества", можно сделать вывод — они представляют из себя вариант бизнеса, что сильно ограничивает их.

О ситуации с рейтингами ВУЗов рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе работы на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства подчеркнул: к рейтингам важно "присматриваться", но стоит при этом чётко понимать одну важную вещь:

"Международный рейтинги вузовские — это бизнес. Они там наделяют сами себя этими высокими баллами в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения в этих вузов и создание этих "эндаументов", на которых они живут. Нас не должно это смущать, заводить куда-то там в блуд какой-то, но знать об этом, анализировать объективно мы, конечно, это должны. И должны развивать свои ВУЗы, в том числе региональные", — пояснил президент.