Ситуация на Корейском полуострове, обострившаяся после неожиданных запусков баллистических ракет со стороны КНДР, остаётся напряжённой. Важно, чтобы стороны смогли проявить сдержанность и избежать негативного развития событий.
Напомним, что пуски ракет из КНДР были зафиксированы 21 марта. Известно, что они оказались малой дальности. На ситуацию уже отреагировали власти Японии и Южной Кореи. Кроме того, Южная Корея и США ранее договорились о совместных учениях.
В российском МИД по поводу ситуации сообщили следующее: Москва продолжит наблюдать за ситуацией и надеется, что все стороны задумаются о последствиях опрометчивых шагов.
"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных манёвров и осуществлением КНДР ракетных пусков.
В создавшихся условиях призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и серьёзно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряжённости в регионе", — уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий представлен на сайте МИД.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.