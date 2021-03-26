Ситуация на Корейском полуострове: комментарий МИД РФ

Ситуация на Корейском полуострове, обострившаяся после неожиданных запусков баллистических ракет со стороны КНДР, остаётся напряжённой. Важно, чтобы стороны смогли проявить сдержанность и избежать негативного развития событий.

Напомним, что пуски ракет из КНДР были зафиксированы 21 марта. Известно, что они оказались малой дальности. На ситуацию уже отреагировали власти Японии и Южной Кореи. Кроме того, Южная Корея и США ранее договорились о совместных учениях.

В российском МИД по поводу ситуации сообщили следующее: Москва продолжит наблюдать за ситуацией и надеется, что все стороны задумаются о последствиях опрометчивых шагов.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время осложнилась в связи с проведением США и Республикой Корея очередных военных манёвров и осуществлением КНДР ракетных пусков. В создавшихся условиях призываем все вовлечённые стороны проявлять сдержанность и серьёзно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряжённости в регионе", — уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий представлен на сайте МИД.