Тема учителей в марте актуальна, как никогда. Ранее премьер-министр страны, Михаил Мишустин, дал поручение проработать меры поддержки учителей в сёлах и малых городах, затем первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин предложил идею касательно оклада.
Теперь об учителях заговорил и президент России Владимир Путин. Он вспомнил о конкурсе "Учитель года": по мнению Путина, его формат пора поменять.
"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации [президента] говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении", — рассказал Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".
Напомним, что ситуацию с зарплатами учителей оценивала специально для "Правды.Ру" Ирина Бабурина, директор школы №117, заслуженный учитель РФ. Читайте специальный материал и будьте в курсе событий.
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