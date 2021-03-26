С рынка в Крым: журналисты узнали, кого выдали за "китайских делегатов"

Неожиданные подробности визита китайских инвесторов в Крым стали доступны благодаря "Медузе". По предварительным данным, "делегацию" изображали торговцы с московских рынков.

Напомним кратко о визите делегатов из Китая в Крым: 11 марта они прибыли на круглый стол, где пообщались с представителями крымского правительства. Также гости из Поднебесной почтили своим вниманием некоторые винодельческие хозяйства полуострова.

По данным канала "Россия-24", представители Китая оказались "экспортно-импортной комиссией". Однако оценка китайской прессы дала интересный факт: ни в "рупоре партии", агентстве "Синьхуа", ни в издании "Жэньминь жибао", ни в аккаунтах китайских госслужб данных о визите нет.

Журналисты "Медузы" провели расследование и выяснили, что визитёры, известные как Чжао Кай, Чэнь Шаньвэнь и Чэнь Юн живут в Москве занимаются продажами на рынках "Москва" и "Садовод". Их опознали члены китайской диаспоры в Москве, с которыми поговорили представители СМИ.

Более того: компания "Кай Шэн", которую упоминали в рассказах об "инвесторах", отсутствует в реестре юрлиц Китая.