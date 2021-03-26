Песков прокомментировал слова Байдена о Путине, Цзиньпине и автократии

25 марта, в четверг, президент США Джо Байден наконец-то дал первую публичную пресс-конференцию в новом качестве. Говорил Байден много и о разном, вспомнил в том числе и Россию с Китаем.

По мнению Байдена, лидеры РФ и КНР похожи: и Владимир Путин, и Си Цзиньпин считают, что "автократия — это будущий тренд", а демократия в нынешнем мире уже не работает.

На заявление Байдена отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил прессе, что Байден ошибается.

"Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке её называют разными словами, в том числе автократия или ещё как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", — разъяснил Песков.

Россия, сообщил Песков, спокойно относится к выбору каждой страны и не старается никому навязать "иную политическую систему". Эта позиция основана на уважении к другим странам, к выбору, который они сделали.

"Каждая страна является той страной, которой её определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — вот это является недопустимым. Это, собственно, российское мировоззрение на международные дела", — подытожил Песков.