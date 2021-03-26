25 марта, в четверг, президент США Джо Байден наконец-то дал первую публичную пресс-конференцию в новом качестве. Говорил Байден много и о разном, вспомнил в том числе и Россию с Китаем.
По мнению Байдена, лидеры РФ и КНР похожи: и Владимир Путин, и Си Цзиньпин считают, что "автократия — это будущий тренд", а демократия в нынешнем мире уже не работает.
На заявление Байдена отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил прессе, что Байден ошибается.
"Ошибка заключается в том, что если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке её называют разными словами, в том числе автократия или ещё как-то. Это не так.
Каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", — разъяснил Песков.
Россия, сообщил Песков, спокойно относится к выбору каждой страны и не старается никому навязать "иную политическую систему". Эта позиция основана на уважении к другим странам, к выбору, который они сделали.
"Каждая страна является той страной, которой её определяет народ этой страны. И навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — вот это является недопустимым.
Это, собственно, российское мировоззрение на международные дела", — подытожил Песков.
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