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Захарова поймала на лжи генерального секретаря НАТО

Политика

Стала известна реакция МИД РФ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касательно "нежелания" нашей страны вести с альянсом диалог. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила прессе: Столтенберг солгал.

Захарова поймала на лжи генерального секретаря НАТО

Напомним, что Столтенберг ранее заявил: Москве предлагали созвать заседание СРН (Совета Россия — НАТО), но она не согласилась. Также генсек НАТО напомнил, что заседаний СРН не проводилось с лета 2019 года, и выразил в связи с этим сожаления.

"Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, — это неправда, это ложь.

Предметный разговор был предложен, было предложено не уходить в политизированную PR-историю, чем так славятся наши западные партнёры. Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов по широкой проблематике", — уточнила Захарова для СМИ, выступая на брифинге.

Россия, подчеркнула Захарова, не хочет участвовать в "заранее спланированной пиар-кампании", а хочет вести разговор касательно конкретных тем и проблем.

"Предметный конкретный разговор, ещё раз подчеркну, в том числе с привлечением военных экспертов, кто же от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали", — резюмировала Захарова.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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