Официальные данные по завершению проекта "СП-2" сообщил представитель "Газпрома". Газопровод, который всё ещё сопровождают "санкционные атаки" США, достроят уже к концу 2021 года.
Данные для СМИ предоставил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Он сообщил, что работы ведутся активно, их осталось не так много.
"Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось. Работы выполнены на 90-92%", — сообщил он.
Также Зубков сообщил, что компания не планирует пересмотр заключённых с Украиной договоров.
Напомним, что ранее от санкций, связанных с "СП-2" решили "отказаться" власти Германии.
При этом Вашингтон уверен, что трения с Берлином по "СП-2" на сотрудничество стран в настоящий момент не влияют и не повлияют в дальнейшем. Однако администрация США не преминула ещё раз напомнить о том, что считает проект "плохой сделкой".
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