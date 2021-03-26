Ройзман получил штраф за несанкционированную акцию

Лидеры оппозиции в России продолжают становиться участниками уголовных и административных дел.

Два штрафа на общую сумму в 20 тысяч рублей назначены судом бывшему екатеринбургскому мэру Евгению Ройзману в связи с участием политика в незаконных митингах 23 и 31 января, проводившихся в поддержку блогера Алексея Навального. Ройзман был обвинён по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга).

При этом в рамках судебных разбирательств политик-оппозиционер утверждал, что не нарушал законодательства. Судья осталась непреклонной и вынесла обвинительное решение.

"Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — объявила судья.

Судебные дела и следствие в отношении участников незаконных митингов продолжаются. Правоохранительным органами допрошено порядка 300 очевидцев нарушений.