Ройзман получил штраф за несанкционированную акцию

Лидеры оппозиции в России продолжают становиться участниками уголовных и административных дел.
Два штрафа на общую сумму в 20 тысяч рублей назначены судом бывшему екатеринбургскому мэру Евгению Ройзману в связи с участием политика в незаконных митингах 23 и 31 января, проводившихся в поддержку блогера Алексея Навального. Ройзман был обвинён по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга).
При этом в рамках судебных разбирательств политик-оппозиционер утверждал, что не нарушал законодательства. Судья осталась непреклонной и вынесла обвинительное решение.
"Признать Ройзмана Евгения Вадимовича виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — объявила судья.
Судебные дела и следствие в отношении участников незаконных митингов продолжаются. Правоохранительным органами допрошено порядка 300 очевидцев нарушений.
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