Комментарий касательно слов президента Франции Эммануэля Макрона о "войне нового типа" дала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она считает, что дело в "извращённом политическом сознании", причём опасном для самих европейцев.
Напомним, что ранее Макрон заявил о желании Китая и России оказывать влияние на ситуацию в мире "с помощью вакцин". Лидер Франции уверен, что это "мировая война нового типа".
"Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределённого срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи.
Попытки политической маркировки медицинских препаратов — тупиковый и заведомо опасный путь, а вакцина — это именно медицинский препарат", — сообщила Яровая, данные её пресс-службы приводят РИА "Новости".
Также вице-спикер отметила, что политики Европы и США зачастую упускают из вида одно важное качество — доброжелательность. Их логика порой удивляет.
"Заявления о мировой войне нового типа скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обёртке, нацизм в отношении вакцин — это, видимо, новая болезнь европейских политиков и новое извращённое политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев", — уверена Яровая.
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