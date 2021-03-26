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Путин рекомендовал не списывать прожиточный минимум за долги

Политика

Новая инициатива от Владимира Путина: глава государства попросил подготовить законопроекты, которые помогут защитить минимальные доходы граждан от взыскания по исполнительным производствам.

Путин рекомендовал не списывать прожиточный минимум за долги

Говоря простым языком, прожиточный минимум "изымут" из перечня того, что можно списать за долги. Данные публикует официальный сайт Кремля: уточняется, что Путин дал рекомендацию после встречи и общения с лидерами фракций Госдумы.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", — указано на сайте.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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