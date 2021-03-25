Путин объяснил, как прививка повлияет на географию его поездок

Вечером 23 марта президент РФ Владимир Путин успешно привился от коронавируса. По его словам, он будет строить "географию поездок", исходя из эффектов, которые проявятся после вакцинирования.

25 марта президент страны пообщался в режиме онлайн с лауреатами премий в области культуры и искусства. Когда Путина пригласили в гости в Российскую государственную детскую библиотеку в Москве, президент решил уточнить ситуацию.

"Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек", — рассказал президент, выступая перед лауреатами.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщал, что президент перенёс вакцинацию хорошо, побочных эффектов нет.