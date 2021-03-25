Сдерживание и подавление: Песков описал политику Запада в отношении РФ

Власти России прекрасно понимают, что Запад выбрал в качестве политики против нашей страны "сдерживание и подавление". Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место быть. Она действительно абсолютно постоянна и заметна невооружённым глазом", — ответил Песков на вопрос СМИ о том, согласен ли он с фактом ведения против России "ментальной войны".

Песков отметил, что Запад пытается "насильственно демократизировать" нашу страну практически с момента развала СССР.

"Мы все наблюдали [подобные попытки], мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они — эти попытки — осуществляются с задействованием всё нового и нового технологического инструментария", — уточнил Песков.

Конечно же, Россия придерживается принципа невмешательства в дела иностранных государств, ожидая того же от других стран.

"[Москва] никогда не делает этого сама и категорически выступает против, когда это происходит", — резюмировал Песков.