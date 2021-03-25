В ходе разговора о культуре Путин процитировал Толстого и Гёте

Об истинных ценностях в российской культуре рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поднял вопрос, выступая на онлайн-мероприятии, в ходе которого встретился лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.

"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, — гуманизм, нравственность, справедливость", — сказал Путин, начиная встречу.

Культура и искусство, подчеркнул президент, остаются исключительно важны в том числе для подрастающего поколения. Именно через культуру и искусство можно познать, каких достижений добились прошлые поколения.

"Гёте сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это также справедливо", — резюмировал Путин.