Об истинных ценностях в российской культуре рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поднял вопрос, выступая на онлайн-мероприятии, в ходе которого встретился лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019-2020 годы.
"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, — гуманизм, нравственность, справедливость", — сказал Путин, начиная встречу.
Культура и искусство, подчеркнул президент, остаются исключительно важны в том числе для подрастающего поколения. Именно через культуру и искусство можно познать, каких достижений добились прошлые поколения.
"Гёте сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала".
Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше".
В этом сила человечества, и это также справедливо", — резюмировал Путин.
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