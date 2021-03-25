Песков о запуске ракет КНДР: угрозы для России нет

Новости о запуске КНДР баллистических ракет прокомментировали в Кремле. Угрозы для страны пока нет, но Кремль продолжит "наблюдение".

Напомним, что о запусках ракет из КНДР стало известно утром в четверг. По данным японски СМИ, ракеты запустили из северо-восточной провинции Южный Хамген, их было минимум две.

"Корейский Трамп снова за своё. "Посмотрите на меня, посмотрите на меня!", — прокомментировал ситуацию один из прочитавших новость запуске жителей Японии, данные приводит сайт JapanToday.

В связи с этим премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что уже в апреле лично посетит Вашингтон и обсудит инцидент с президентом США Джо Байденом.

"Запуск представляет собой угрозу миру и стабильности в Японии и регионе и нарушает резолюции ООН", — передаёт цитату Суги компания NHK. "Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.