Новости о запуске КНДР баллистических ракет прокомментировали в Кремле. Угрозы для страны пока нет, но Кремль продолжит "наблюдение".
Напомним, что о запусках ракет из КНДР стало известно утром в четверг. По данным японски СМИ, ракеты запустили из северо-восточной провинции Южный Хамген, их было минимум две.
"Корейский Трамп снова за своё. "Посмотрите на меня, посмотрите на меня!", — прокомментировал ситуацию один из прочитавших новость запуске жителей Японии, данные приводит сайт JapanToday.
В связи с этим премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что уже в апреле лично посетит Вашингтон и обсудит инцидент с президентом США Джо Байденом.
"Запуск представляет собой угрозу миру и стабильности в Японии и регионе и нарушает резолюции ООН", — передаёт цитату Суги компания NHK.
"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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