Посол России в США объяснил, почему у стран нет времени на ссоры

Вашингтону и Москве важно понять: на ссоры нет времени, поскольку общие для двух сторон вызовы не будут "ждать". Нужно работать, и работать вместе — дел накопилось достаточно.

Комментарий касательно российско-американских отношений дал посол России в США Анатолий Антонов. Общаясь со СМИ, он подчеркнул: Москва не желает падения отношений с Вашингтоном "в пропасть". Именно для того, чтобы этого не случилось, Антонова и пригласили на консультацию в Москву.

"Я вижу только одно, что у всех коллег есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учётом того, что у двух великих держав, постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", — рассказал дипломат.