И.о. губернатора Воронежской области удивил СМИ долгом по коммуналке

Неожиданный казус оказался в прицеле СМИ благодаря открытым данным Федеральной службы судебных приставов. И. о. губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов оказался должен за коммунальные услуги более 70 тысяч рублей. О ситуации рассказали в издании "Блокнот Воронеж".

Данные опубликованы в открытой базе ФССП: долг Шабалатова составляет 73 813 рублей 22 копейки.

"Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию", — уточняют эксперты ФССП.

Также Шабалатов оказался должен и ГИБДД: штраф, правда, составляет скромные 64,35 рубля.

Если обратить внимание на даты, то можно понять: не платил Шабалатов, что называется, давно и злостно. Судебный приказ датирован 28 октября 2020 года.

Интересно, что согласно опубликованным декларациям о доходах в 2019 году, Шабалатов заработал 5,71 млн рублей. И совсем немного "не дотянул" до губернатора Александра Гусева, указавшего в декларации 5,8 млн.