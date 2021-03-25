Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Похоронная отрасль стала самой доходной в 2020 году
Леонид Агутин ответил на слухи о разводе с Анжеликой Варум
Эксперт оценил строительство заводов по утилизации илового осадка
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Клишина может выступать на международных турнирах по решению CAS
Россияне решили оставить свои наличные "под матрацем"
Звезда шоу "Пацанки" призналась, что съела свою собаку
Счётная палата: сельской ипотекой воспользовались 46% горожан

Доставка + похороны: как власти "поддержали" МСП и что из этого вышло

Политика

Несмотря на все попытки властей спасти "тонущую" экономику, за 2020 год падение случилось практически во всех её областях. Единственными "везунчиками", которые смогли показать рост, стали представители бизнеса ритуальных услуг и курьерской доставки.

Доставка + похороны: как власти "поддержали" МСП и что из этого вышло

Итак, ранее власти придумали целый пакет мер, которые могли бы, по идее, помочь представителям малого и среднего бизнеса (МСП). Вот лишь некоторые из них:

  • "кредитные каникулы", льготные кредиты;
  • мораторий на банкротство;
  • снижение числа проверок;
  • отсрочка аренды, "налоговые каникулы";
  • снижение платежей по страхованию.

Однако, если посмотреть на ситуацию в целом, то окажется, что меры эти, по сути, лишь отсрочили неизбежное. Долги по налогам, равно как и по кредитам, никуда не исчезли, а арендодатели не смогли вечно держать "льготные условия".

В результате начало 2021 года ознаменовалось "перетеканием" всех проблем малого и среднего бизнеса. С января число сотрудников в компаниях-представителях МСП упало на 4%, то есть без работы остались примерно 600 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвития.

Также стали известны и выкладки экспертов Института Гайдара и РАНХиГС по уровням "падения" объёма услуг, предоставленных россиянам в конкретных отраслях по итогам 2020 года:

  • туризм — минус 52%;
  • гостиничный бизнес — минус 35,1%;
  • фитнес — минус 33%;
  • транспортный бизнес — минус 38,1%;
  • санаторно-курортный бизнес — минус 40,2%.

Исключениями стали лишь курьеры (+3,6%) и "похоронщики" (+3,8%).

При этом ещё в ноябре 2020 года Кремль сообщил: вводить новые меры, которые помогли бы бизнесу, не планируется.

"В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная", — сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Почему официальная инфляция отличается от происходящего в магазинах
Кокосовое масло защищает от клещей
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Доставка + похороны: как власти "поддержали" МСП и что из этого вышло
Похоронная отрасль стала самой доходной в 2020 году
Леонид Агутин ответил на слухи о разводе с Анжеликой Варум
Эксперт оценил строительство заводов по утилизации илового осадка
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Клишина может выступать на международных турнирах по решению CAS
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков написал стих о Собчак и скопинском маньяке
Евросоюз
Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Российский шоу-бизнес
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников