Несмотря на все попытки властей спасти "тонущую" экономику, за 2020 год падение случилось практически во всех её областях. Единственными "везунчиками", которые смогли показать рост, стали представители бизнеса ритуальных услуг и курьерской доставки.
Итак, ранее власти придумали целый пакет мер, которые могли бы, по идее, помочь представителям малого и среднего бизнеса (МСП). Вот лишь некоторые из них:
Однако, если посмотреть на ситуацию в целом, то окажется, что меры эти, по сути, лишь отсрочили неизбежное. Долги по налогам, равно как и по кредитам, никуда не исчезли, а арендодатели не смогли вечно держать "льготные условия".
В результате начало 2021 года ознаменовалось "перетеканием" всех проблем малого и среднего бизнеса. С января число сотрудников в компаниях-представителях МСП упало на 4%, то есть без работы остались примерно 600 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвития.
Также стали известны и выкладки экспертов Института Гайдара и РАНХиГС по уровням "падения" объёма услуг, предоставленных россиянам в конкретных отраслях по итогам 2020 года:
Исключениями стали лишь курьеры (+3,6%) и "похоронщики" (+3,8%).
При этом ещё в ноябре 2020 года Кремль сообщил: вводить новые меры, которые помогли бы бизнесу, не планируется.
"В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная", — сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.