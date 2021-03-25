Доставка + похороны: как власти "поддержали" МСП и что из этого вышло

Несмотря на все попытки властей спасти "тонущую" экономику, за 2020 год падение случилось практически во всех её областях. Единственными "везунчиками", которые смогли показать рост, стали представители бизнеса ритуальных услуг и курьерской доставки.

Итак, ранее власти придумали целый пакет мер, которые могли бы, по идее, помочь представителям малого и среднего бизнеса (МСП). Вот лишь некоторые из них:

"кредитные каникулы", льготные кредиты;

мораторий на банкротство;

снижение числа проверок;

отсрочка аренды, "налоговые каникулы";

снижение платежей по страхованию.

Однако, если посмотреть на ситуацию в целом, то окажется, что меры эти, по сути, лишь отсрочили неизбежное. Долги по налогам, равно как и по кредитам, никуда не исчезли, а арендодатели не смогли вечно держать "льготные условия".

В результате начало 2021 года ознаменовалось "перетеканием" всех проблем малого и среднего бизнеса. С января число сотрудников в компаниях-представителях МСП упало на 4%, то есть без работы остались примерно 600 тысяч человек, сообщили в Минэкономразвития.

Также стали известны и выкладки экспертов Института Гайдара и РАНХиГС по уровням "падения" объёма услуг, предоставленных россиянам в конкретных отраслях по итогам 2020 года:

туризм — минус 52%;

гостиничный бизнес — минус 35,1%;

фитнес — минус 33%;

транспортный бизнес — минус 38,1%;

санаторно-курортный бизнес — минус 40,2%.

Исключениями стали лишь курьеры (+3,6%) и "похоронщики" (+3,8%).

При этом ещё в ноябре 2020 года Кремль сообщил: вводить новые меры, которые помогли бы бизнесу, не планируется.

"В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная", — сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.