Северокорейский ответ: в СФ объяснили, зачем Пхеньян запустил ракеты

Недавние пуски ракет из КНДР, которые японцы будут обсуждать с США, являются лишь попыткой "ответить" Штатам на их политику в регионе. Штаты, по сути, виноваты в ситуации сами.

Мнение о том, зачем Пхеньян устроил пуски, высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Беседуя с РИА "Новости", он сообщил, что власти КНДР просто "отвечают" на политику США, в частности, на новости о скорых учениях.

"Понятно, что КНДР чувствует растущую угрозу со стороны США, складывается впечатление, что американцы специально дразнят их, они запланировали на осень крупномасштабные военные учения неподалёку от берегов Северной Кореи. Поэтому эти запуски являются ответом на такую агрессивную политику", — сообщил РИА "Новости" Джабаров.

Эксперт отметил, что с момента переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына по вопросам ядерного оружия прошло уже более года, ситуация не сдвинулась с мёртвой точки.

"Администрация Байдена, раз Трамп предпринимал шаги на этом направлении, видимо, будет делать противоположные вещи", — резюмировал Джабаров.