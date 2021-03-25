В Госдуме советуют прекратить "вопль" по собственности на землю в Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет советует Евросоюзу и Украине прекратить "вопль" в связи с запретом владеть землей на больше части Крыма иностранцам.

"Решение о запрете владения землей иностранцам — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА "Новости".

Указ Владимира Путина о запрете иностранцам и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей территории Крыма вступил в силу 20 марта. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины заявили, что не признают этот указ.