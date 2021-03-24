Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о невозможности использования на выборах административного ресурса.
Как сообщает издание "Свободная пресса", по словам председателя ЦИК, сама избирательная система, выстроенная в нашей стране, исключает использование на выборах админресурса.
"Особенность нашей системы, в отличие от многих стран, состоит в том, что голоса считают не чиновники, а люди, представляющие полный общественный и политический спектр общества. Государственных и муниципальных служащих по закону должно быть не более половины состава комиссии. Нам удалось добиться того, что на сегодняшний день для участковых комиссий этот показатель составляет менее 6%. В ТИК — 27%, в ИКС — 21%", — приводит издание слова Памфиловой.
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