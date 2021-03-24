Госдума разрешила Путину идти на президентские выборы

Новости из Госдумы: в третьем чтении успешно принят законопроект, который позволит Владимиру Путину снова выставить свою кандидатуру на выборах президента страны.

Уточняется, что глава государства сможет не учитывать свои предыдущие сроки благодаря поправкам в Конституцию страны, которые "сбрасывают" их.

"Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ", — напоминают на сайте Госдумы.

Президент страны, подчёркивают эксперты, сможет занимать свой пост в течение двух сроков. Однако есть интересная оговорка:

"Быть избранным Президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ".