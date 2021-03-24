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До 16 лет - бесплатно: депутат ГД рассказал о школьниках и транспорте

Политика

Продолжается обсуждение вопроса с проездом детей в общественном транспорте (ОТ). Если ранее был принят закон, согласно которому детей до 16 лет, едущих в одиночку, запретили высаживать из ОТ, то теперь депутаты задумались над их "бесплатным проездом".

До 16 лет - бесплатно: депутат ГД рассказал о школьниках и транспорте

Идею описывают в "Известиях": по мнению зампреда комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева, стоит создать систему бесплатных проездных для детей во всех регионах страны.

"Сейчас в Госдуму внесён законопроект о штрафах для кондукторов, которые высаживают детей, однако было бы правильно полностью освободить школьников от оплаты проезда", — считает Зайцев.

Депутат уточнил, что федеральный бюджет вполне может компенсировать перевозчикам расходы по данной статье.

Напомним, что вопрос с детьми, у которых не оказалось или не хватило денег на проезд и которые в результате были высажены из ОТ, всё ещё стоит достаточно остро и регулярно освещается СМИ.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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