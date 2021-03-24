Продолжает развиваться история, связанная с бывшим главой Пензенской области Иваном Белозерцевым. Как стало известно 24 марта, в отставку уходит всё правительство области.
Данные сообщила для СМИ пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черёмушкина. Она сообщила, что правительство приняло решение "в соответствии с законом".
"В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — уточнила Черёмушкина.
Напомним, что сам экс-губернатор вины за собой не видит и заявляет, что он "патриот". Известно, что в ходе обыска у чиновника дома нашли около 500 млн рублей, а рядом с домом — "Мерседес".
23 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Белозерцева отправляют в отставку "в связи с утратой доверия главы государства".
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