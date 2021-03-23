Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"

Продолжают давать оценку Владимиру Путину и его действиям представители западной политической элиты. На этот раз о президенте России решила поговорить экс-помощница Байдена, экс-сенатор Тара Рид.

Напомним, что американский президент назвал Путина "убийцей" и сообщил, что тот "заплатит" за вмешательство в выборные процессы Штатов. Рид пообщалась с RT и отметила, что для жителей Америки реакция Путина на высказывания Джо Байдена была настоящим облегчением. Также она сравнила президента России со львом.

"Президент Путин… Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда", — сообщила Рид для RT.

Напомним, что ранее Владимир Путин пригласил своего американского коллегу побеседовать в прямом эфире, однако Байден отказался.