Космический масштаб: в СП отчитались об итогах проверки "Роскосмоса"

Итоги проверки экспертами Счётной палаты дел в "Роскосмосе" оказались неутешительными. За 2020 год госкорпорация допустила нарушений примерно на 30 млрд рублей, сообщил глава СП Алексей Кудрин.

Кудрин отчитался об "успехах" "Роскосмоса" лично Владимиру Путину. Глава СП подчеркнул, что нарушения для этой госкорпорации — дело характерное, при этом они практически всегда "разного качества".

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то — нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", — отчитался Кудрин.

Нарушений в 2020 году оказалось меньше, чем в 2019. Вот только связано это скорее всего с тем, что 2020 год оказался пандемийным, и часть проверок пришлось отменять, а часть — "урезать" под возможности онлайн-режима.

Нарушения "нематериального характера": о чём отчитались в "Роскосмосе"

Позднее журналисты сумели получить ответ "Роскосмоса" по данной ситуации. Представителей РИА "Новости" заверили, что все нарушения "не носят материального характера". В основном они случились из-за проблем с документами, сообщили журналистам.

"Проверка Счётной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счётной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своём на данный момент уже устранены", — сообщили в госкорпорации для РИА "Новости".