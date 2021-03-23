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Космический масштаб: в СП отчитались об итогах проверки "Роскосмоса"

Политика

Итоги проверки экспертами Счётной палаты дел в "Роскосмосе" оказались неутешительными. За 2020 год госкорпорация допустила нарушений примерно на 30 млрд рублей, сообщил глава СП Алексей Кудрин.

Космический масштаб: в СП отчитались об итогах проверки "Роскосмоса"

Кудрин отчитался об "успехах" "Роскосмоса" лично Владимиру Путину. Глава СП подчеркнул, что нарушения для этой госкорпорации — дело характерное, при этом они практически всегда "разного качества".

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год.

Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то — нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", — отчитался Кудрин.

Нарушений в 2020 году оказалось меньше, чем в 2019. Вот только связано это скорее всего с тем, что 2020 год оказался пандемийным, и часть проверок пришлось отменять, а часть — "урезать" под возможности онлайн-режима.

Нарушения "нематериального характера": о чём отчитались в "Роскосмосе"

Позднее журналисты сумели получить ответ "Роскосмоса" по данной ситуации. Представителей РИА "Новости" заверили, что все нарушения "не носят материального характера". В основном они случились из-за проблем с документами, сообщили журналистам.

"Проверка Счётной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год.

В ходе проверки Счётной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов.

Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счётной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своём на данный момент уже устранены", — сообщили в госкорпорации для РИА "Новости".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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