Песков напомнил о запрете в России нацистской символики

В России запрещено использование нацистской символики, это преследуется по закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к якобы использованию такой символики на плакате в одном из отделений полиции в Петербурге.

"Использование нацистской символики запрещено в нашей стране по закону, преследуется в нашей стране по закону. Что именно висит в отделении полиции, я, к сожалению, не могу вам сказать. Я, конечно же, не могу этого знать", — сказал Песков.

Он добавил, что впервые узнал об этой истории, когда ему задали вопрос.

"Я, честно говоря, не знаю, насколько он (случай в полиции с плакатом) резонансный, поскольку я от вас в первый раз услышал… Если будет, что узнавать, он (президент) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции", — отметил Песков.