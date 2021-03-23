Путин не будет делать прививку публично: объяснения Кремля

Путин привьётся от COVID-19 до конца дня

Президент РФ Владимир Путин еще не привился от COVID-19, но ожидается, что сделает это до конца дня, вечером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу — нет, пока сейчас идёт рабочий график, рабочая встреча, пока ещё нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", — рассказал журналистам Песков.

Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично

Президент России Владимир Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации, поскольку главе государства вакцинация на камеру не нравится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", — сказал Песков.