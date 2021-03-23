Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично

Президент РФ Владимир Путин еще не привился от COVID-19, но ожидается, что сделает это до конца дня, вечером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу — нет, пока сейчас идёт рабочий график, рабочая встреча, пока ещё нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", — рассказал журналистам Песков.
Президент России Владимир Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации, поскольку главе государства вакцинация на камеру не нравится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", — сказал Песков.
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